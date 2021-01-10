«إن بي سي: 200 مشرع يدعمون مبادرةعزل ترامب

أفادت شبكة إن بي سي الأمريكية، بأن هناك أكثر من 200 مشرع في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يدعمون المبادرة الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب، على خلفية حادث اقتحام مبنى الكونجرس.وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن تلك الإجراءات التي يجري بحثها لعزل ترامب تشمل اللجوء إلى التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي، والذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهامه، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترامب.وأفاد مصدر مطلع:" بأن هناك قلق لدى فريق بنس من لجوء ترامب إلى تصرف متهور يعرض الأمة إلى الخطر، في حال تم استخدام التعديل الخامس والعشرين أو بدء إجراءات لعزله"، وفقا للشبكة الأمريكية.كما حذر المصدر من أنه أصبح من الواضح هذا الأسبوع، أنه من الضروري إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب، فيما حذر البيت الأبيض من أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يؤدي سوى إلى تعميق للشرخ بين الأمريكيين.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترامب مع بقاء أيام معدودة على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.