الصين تواصل تعليق الرحلات مع بريطانيا

قالت إدارة الطيران المدني في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها.وأضافت في بيان أن التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم غد الاثنين.وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.