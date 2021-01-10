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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إن بي سي»: جمعية تابعة للحزب الجمهوري دعت لاقتحام الكونجرس

الأحد 10/يناير/2021 - 10:26 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
هدير سند
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كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن جمعية المدعين العموم الجمهوريين "RAGA" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المنظمة الوطنية الوحيدة التي تتمثل مهمتها في انتخاب الجمهوريين لمنصب المدعي العام، دعت الناس في أمريكا إلى النزول في الشوارع وتنظيم مسيرات لإثارة الشغب والعنف في البلاد، وذلك في اليوم السابق لاقتحام مبنى الكونجرس الأربعاء الماضى، حسبما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".

وذكر الموقع إنه قبل اقتحام مبنى "الكابيتول" الأمريكي بيوم، أرسل صندوق الدفاع عن سيادة القانون- ذراع جمع التبرعات لجمعية المدعين العامين الجمهوريين- مجموعة من الرسائل والاتصالات الآلية، لحث مؤيدي دونالد ترامب على التجمع في يوم 6 يناير والسير في مسيرات حاشدة نحو مقر الكونجرس لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها الرئيس المنتهية ولايته.

وجاء نص الرسالة: "سوف نسير في الساعة الواحدة بعد الظهر إلى مبنى الكابيتول وندعو الكونجرس إلى وقف تلك السرقة"، وبحسب الموقع لفتت "إن بي سي نيوز"، إلى ان صندوق الدفاع عن سيادة القانون مرتبط بشكل وثيق بجمعية المدعين العام الجمهورين، والتي تضم جمعية المدعين العموم الجمهوريين "RAGA" من بعض كبار مسؤولي إنفاذ القانون والموظفين القانونيين في البلاد، حيث يشتركان موظفيها في نفس المشروعات ولديهما نفس مصادر التمويل.

وأضافت الشبكة إنه بينما لم يكن هناك اتجاه في الدعوة لاقتحام مبنى الكابيتول بشكل مباشر أو الدعوة إلى العنف، قال ستيف مارشال، المدعي العام في ولاية ألاباما والمسؤول عن ذراع التمويل للجمعية، بإنه لم يكن يعلم بهذه الرسائل والمكالمات، وأوضح في بيان لشبكة "إن بي سي نيوز": "لم أكن على دراية بالقرارات غير المصرح بها التي اتخذها ‏الموظفون فيما يتعلق بالتجمع هذا الأسبوع"، وأضاف على الرغم من انتقالي حديثا إلى منصبي كرئيس للمؤسسة فمن غير المقبول أنني لم يتم استشارتي أو إبلاغي بهذه القرارات، لقد وجهت بفتح تحقيقات داخلية لهذه المسألة."

من جهته، قال آدم بايبر، المدير التنفيذي لـ "RAGA"، في بيان مارشال: "لم تشارك جمعية المدعين العامين الجمهوريين وصندوق الدفاع عن سيادة القانون في التخطيط أو التنظيم لما حدث ليل الأربعاء"، مضيفا "ندين بشدة وننبذ الأحداث التي وقعت، كان يوم الأربعاء يومًا مظلمًا في التاريخ الأمريكي ويجب محاسبة المتورطين في أعمال العنف وتدمير الممتلكات إلى أقصى حد يسمح به القانون".

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