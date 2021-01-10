جراحة نادرة لرضيع عمره 5 أيام بمستشفى طنطا التعليمي

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي، بمستشفى جامعة طنطا التعليمي، من إنقاذ حياة طفل رضيع عمره 5 أيام، بإجراء جراحة كبرى فى المريء استغرقت ساعة ونصف.أوضح الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمي، أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن، وتجهيز الطفل لعملية طارئة بالمستشفى، وقدم الشكر لكامل فريق العمل من طاقم الجراحة والتخدير والتمريض.من جانبه، قال الدكتور حامد سليم، أستاذ مساعد الجراحة ورئيس الفريق الطبى، أن الطفل كان يعانى من عيب خلقي وهو انسداد كامل بالمريء، مع وجود ناسور بين المريء والقصبة الهوائية، وتم عمل ربط للناسور مع استكمال توصيل المريء مرة أخرى عن طريق ‏منظار الصدر الجراحي، من خلال جروح دقيقة لا تتخطى ثلاثة مليمترات.وأشار الدكتور أحمد سويلم، نائب مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا ومدير العمليات، إلى أن الطفل تمت إفاقته من التخدير وبحالة جيدة بحضانات المستشفى التعليمي.ضم الفريق الطبي من طاقم الجراحة د.حامد سليم أستاذ مساعد الجراحة، د. محمد الغزيري، د. أحمد الشرابي، د. محمد موسي، د. أحمد محسن، وطبيب مقيم رفعت سند ومحمد نعيم، ومن طاقم التخدير د.شيماء فاروق، د.محمد شبل، د.اسماء بدر الدين، د.محمد الملاح، طبيب مقيم الشيماء سليمان وشريف الزناتي، وضم طاقم التمريض ممرضة التخدير ساره جابر، وممرضة الجراحة صباح ابراهيم، وممرضة المناولة سلوي حسين.