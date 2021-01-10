وفاة رئيسة تمريض مستشفى العزل في بلطيم بـ«كورونا»

توفيت صباح أبو خشبه، رئيسة التمريض بمستشفى العزل ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إثر بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أسبوع تقريبًا.ونعت إدارة مستشفى بلطيم وجميع الكوادر الطبية والادارية والخدمات المساندة وجميع العاملين، رئيسة التمريض صباح أبو خشبة الذي انتقلت الى رحمة الله تعالى.وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها، وتغمدها الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.هذا وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.