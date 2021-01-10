موسكو: عودة 572 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم

علن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن 572 لاجئا (منهم 172 امرأة و292 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان، عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) الحدوديين.وأضاف المركز الروسي في بيان، اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا أيضا إلى عدم عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 11 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.