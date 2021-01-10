269623 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 269 ألفا و623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 3 آلاف و655 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونا و132 ألفا و396 إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 372 ألفا و428 وفاة.