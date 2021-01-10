رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأعلى في إفريقيا.. تنفيذ 53 طابقا في «أيقونة العاصمة الإدارية»

الأحد 10/يناير/2021 - 10:25 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
- الجزار: 90 % نسبة إنجاز حي "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و85 % الأعمال الإنشائية بحي جاردن سيتى الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجارى تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني وهو أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان:" بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحًا أن الحى تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية".

وتابع " الجزار"، أنه تم ويجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، لخدمة سكان الحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسجد بالمجاورة الأولى بسعة 150 مصلٍ، وسوقين تجاريتين بهما 10 محال بكل سوق، بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ تنفيذ مبني مجمع مطاعم بمساحة 6000 م2 يشمل هايبر، والدورين الأول والثاني بنشاط تجاري والدور الثالث بنشاط إداري، بالمجاورة الثامنة، وكذا مبني سوق تجاري وطنية مارت بمنطقة الواحة، وحضانتين بالمجاورتين الأولى والثامنة.

وأوضح أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بلغ 85 % للأعمال الإنشائية، و20 % لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحى 885 فدانًا، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وأضاف أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالقطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ 29 %، موضحًا أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم بمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

ارتفاع مستويات حبوب اللقاح بالجو يسهم فى آلام الحوض

وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عامًا

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»