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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

9 ألون زاهية يتصدرون موضة شتاء 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 10:40 ص
موضة شتاء 2021
موضة شتاء 2021
هويدا سعيد
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تتصدر الألوان الزاهية صيحات موضة شتاء هذا العام عكس المتعارف عليه من سيطرة الداكنة على عرش موضة الشتاء 2021، فمن المتعارف أن الالوان الزاهية يكون في الربيع ولكن هذا الشتاء يجمع مجموعة كبيرة من الألوان بحسب عروض دور الأزياء العالمية.

اللون الأحمر:
اللون الأحمر بمختلف درجاته بداية من الزاهى حتى النبيتى والبرغندى، فاهو موضة شتاء 2021.

اللون البرتقالي:
يعد البرتقالى بكل درجاته سواء الفاتح أو الداكن من أكثر الدرجات الرائجة بفضل الشتاء لهذا العام.

اللون الأزرق:
يتصدر الأزرق موضة شتاء ٢٠٢١، بكل درجاتة "السماوي الزهري والأزرق" فالأزرق من الألوان المبهجة التي يطلق عليه اللون الملكي.

اللون الوردي
يعتبر الوردى بكل درجاتة من أبرز ألوان موضة خلال شتاء 2021، فهذا اللون يدل على البهجة.

اللون الأخضر:
اللون الأخضر بمختلف درجاته يتصدر قائمة موضة شتاء 2021 لهذا العام.

اللون الأصفر:
يعتبر الأصفر من الألوان المبهجة التي تكون أبرز صيحات موضة شتاء هذا العام.

اللون الأرجواني:
يعتبر اللون الأرجواني الأكثر رواجًا في موضة شتاء 2021 التي أصبحت اختيار الكثير من مدوني الموضة.

اللون الزيتوني:
يعد اللون الأخضر الزيتوني من أكثر الدرجات التي تصدر موضة ألوان وشتاء 2021 لأكثر من عام ولازال مستمر.

اللون الكاميل "الجملي"
لا يمكن أن تكتمل الأجواء الشتوية بدون ارتداء ملابس باللون الكاميل، والذي يمكنك اعتماده حتى في الخريف مع الفساتين الكاجوال البسيطة أو تي شيرت وبنطلون.
اللون الأحمر
اللون الأحمر
اللون الأحمر:
اللون الأحمر بمختلف درجاته بداية من الزاهى حتى النبيتى والبرغندى، فاهو موضة شتاء 2021.
اللون البرتقالي
اللون البرتقالي
اللون البرتقالي:
يعد البرتقالى بكل درجاته سواء الفاتح أو الداكن من أكثر الدرجات الرائجة بفضل الشتاء لهذا العام.

اللون الأزرق
اللون الأزرق
اللون الأزرق:
يتصدر الأزرق موضة شتاء ٢٠٢١، بكل درجاتة "السماوي الزهري والأزرق" فالأزرق من الألوان المبهجة التي يطلق عليه اللون الملكي.

اللون الوردي
اللون الوردي
اللون الوردي
يعتبر الوردى بكل درجاتة من أبرز ألوان موضة خلال شتاء 2021، فهذا اللون يدل على البهجة.
اللون الأخضر
اللون الأخضر
اللون الأخضر:
اللون الأخضر بمختلف درجاته يتصدر قائمة موضة شتاء 2021 لهذا العام.

اللون الأصفر
اللون الأصفر
اللون الأصفر:
يعتبر الأصفر من الألوان المبهجة التي تكون أبرز صيحات موضة شتاء هذا العام.
اللون الأرجواني
اللون الأرجواني
اللون الأرجواني:
يعتبر اللون الأرجواني الأكثر رواجًا في موضة شتاء 2021 التي أصبحت اختيار الكثير من مدوني الموضة.
اللون الزيتوني
اللون الزيتوني
اللون الزيتوني:
يعد اللون الأخضر الزيتوني من أكثر الدرجات التي تصدر موضة ألوان وشتاء 2021 لأكثر من عام ولازال مستمر.

اللون الكاميل
اللون الكاميل
اللون الكاميل "الجملي"
لا يمكن أن تكتمل الأجواء الشتوية بدون ارتداء ملابس باللون الكاميل، والذي يمكنك اعتماده حتى في الخريف مع الفساتين الكاجوال البسيطة أو تي شيرت وبنطلون.


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