اليوم.. النواب المعينون يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان

يستقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية؛ وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب البرلمانية.وكان المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب، وجه التهنئة للنواب المعينين من رئيس الجمهورية.وقال «فوزي» فى رسالة للنواب المعينين: «يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية وهي ثقة كبيرة وضعت في اهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائمًا».وتابع: «أود الإحاطة بأن الأمانة العامة لمجلس النواب ترحب باستقبالكم لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١، من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثالثة مساءً بمقر مجلس النواب».