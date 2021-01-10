حبس عصابة الهيروين فى الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالشروق.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين ياسر. م، وخالد. ع، وطارق. م، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 470 جرامًا داخل سيارة يمتلكها المتهم الأول، وأنكر المتهمان الثاني والثالث امتلاكهما المضبوطات.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 470 جرامًا وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.