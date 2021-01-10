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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كالإخصاء وقطع اللسان».. أغرب عقوبات للقضاء على التحرش في العالم

الأحد 10/يناير/2021 - 10:26 ص
التحرش
التحرش
سلمى بدر
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قدمت البرلمانات المختلفة في العالم قانون جديد ينص على عقوبة "الإخصاء" لمكافحة التحرش في بلادهم، فالتحرش أصبح ظاهرة في كل دول العالم، بعض الدول ينص قانونها على عقوبة السجن والغرامة المالية التي يمكن أن تصل لنصف مليون دولار، وتلك العقوبات هى الأخف مقارنة بعقوبات أشد قسوة في بعض الدول في الوقائع المشابهة.

تستعرض "الدستور" اليوم أغرب عقوبات التحرش في العالم.

- الإخصاء الكيميائي:

في العديد من الدول مثل إندونيسا وكوريا الجنوبية تكون عقوبة المتحرش هي إخصائه كيميائيا، من خلال حقنه بهرمونات تقضي على الرغبة الجنسية لديه، لمدة 3 سنوات عقب إدانته بالاعتداء الجنسي أو إجبارهم على تناول عقاقير لعلاج الصعوبات في السيطرة على الإثارة الجنسية أو التخيلات أو الإلحاحات الجنسية المتطفلة أو السادية أو الميول الخطيرة الأخرى.

- الإخصاء الجراحي:

تقوم بعض الدول بعملية إخصاء جراحي بعد تكرر الشكوى من الشاب المتحرش مرتين فأكثر وتغريمه نصف مليون دولار.

- قطع اللسان:

في الأردن قضت المحكمة العشائرية بقطع لسان شاب، لاتهامه بالتحرش بفتاة لفظيا بشكل يخدش الحياء واشترى الشاب ثمن وقف عقوبته مقابل 40 ألف دينار، ومصادرة سيارته التى يملكها، وإهدائهم للفتاة.

- الركل على المؤخرة:

بعدما أقدم شاب في مدينة هندية بالتحرش لفظيا بمجموعة من الفتيات بعبارات خادشة للحياء، لاحظت إحدى الشرطيات ما قام به، واعتقلته على الفور، وأعطت الفتيات فرصة لمعاقبته بطريقة مهينة، وأرغمت الشرطية الهندية، الشاب على الانحناء وسط الشارع، قبل توجيه عدة صفعات قوية بأحذية الفتيات على مؤخرته.

- الربط في عمود:

قرر أهل طالبة في الصين الانتقام من متحرش بابنتهما خلال عودتها من المدرسة بمقاطعة تشجيانج، لاحقها عدة مرات، وأجبرها على الوقوف، لكنها تجنبت مضايقاته بالإسراع في المشي وقرر الوالدان الاختباء في طريق مدرسة ابنتهما للإمساك بالمتحرش، الذي حاول مسك ذراعها ومنعها من المشي لكنها صرخت، فصفعه والدها على وجهه، قبل أن يربطه في عامود إنارة، ويستدعي الشرطة للقبض عليه.

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