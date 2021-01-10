تحرير 22 محضرا لمنشآت مخالفة لقانون العمل في بني سويف

قال محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بالتفتيش على 645 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، ما أسفر عن تحرير 22 محضرًا للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 238 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 62 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه لـ5 عمال من المسجلين.