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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: إشراف الدولة على الصناديق الخاصة يحمي العاملين بها

الأحد 10/يناير/2021 - 10:06 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمد حصر الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها 6 أشهر إضافية، حتى 22 أبريل المقبل، حيث إن هذه المهلة تساعد الدولة في حصر العمالة بهذه الصناديق لحمايتهم وتقنين أوضاعهملحصر العمالة المؤقتة تمهيدا لتثبيتهم والذين يتجاوز عددهم 350 ألف موظف وعامل ما بين عمالة مؤقتة تبحث عن التثبيت وأخرى مثبتة ولكن على درجات شخصية لا تمنحهم الحقوق المالية والإدارية المقررة لغيرهم من المثبتين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.

وقال النائب، في بيان له، إن هذا القرار جاء في مصلحة العاملين بهذه الصناديق، حيث لجأت الحكومة طوال الفترة الماضية إلى إجراءات مؤقتة ومسكنات لحل أزمة موظفى الصناديق دون وضع حلول جذرية تضمن حقوقهم المالية والإدارية واستقرارهم الوظيفي وتكافؤ الفرص بين الجميع على أساس طبيعة العمل دون غيرها، فقد توقف صرف رواتب البعض لعدة أشهر نظرًا لعدم كفاية أرصدة الصناديق فى تغطية المستحقات المالية لموظفيها، وهو ما حاولت وزارة مالية كثيرًا التدخل بشكل استثنائى لتوفير المخصصات المالية لسداد أجور الموظفين وسد العجز.

وأضاف النائب، أن هناك صناديق خاصة تبع المحافظات ويعمل عليها قطاع كبير من العمالة ولكن كذلك هي الأخرى دون حصر وبالأخص التي تعمل على كارتة الطرق والمواقف، مضيفًا أن هناك عشوائية في ما يتعلق بهذه الصناديق واموالها وقيمتها، فالهدف من حصر هذه الصناديق الخاصة معرفة كل الأموال المتاحة لدى هذه الصناديق ومعرفة أوجه الإنفاق منها، خاصة أن هذه الصناديق أخذت فى التكاثر وانتشرت في الكثير من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية دون أي بيانات واضحة عنها، وأثارت جدلا واسعا على مدار عقود متصلة، ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المُختلفة التصدي لحالة الفوضى التى ضربت بهذا الملف، إلا أن تلك المحاولات كان مصيرها دائما الفشل، إلى أن جاء مجلس النواب عام 2016 وقرر فتح هذا الملف بالتعاون مع الحكومة مُمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية.

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