«القوى العاملة»: استخراج 1626 شهادة قياس مهارة ومزاولة حرفة ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، باستخراج 826 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 800 كارنيه مزاولة حرفة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأضاف الوزير، أن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر أيضا، بتعيين 755 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم شابًا من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2171 شابًا.