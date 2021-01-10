طالبات الفنية بالوادي الجديد يُبدعن في تجميل سور محطة المياه بالخارجة

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه جرى اليوم وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة، أعمال تزيين وتجميل، سور محطة المياه 12 أمام مركز حسن حلمي لذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بأنامل طالبات ومعلمات مدرسة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية الفنية للبنات.وأبدع فريق العمل في نقش لوحات فنية جمالية، مع أزهى الألوان العصرية المتناغمة، ما له دور كبير فى إضفاء مظهر حضاري وجمالي بالمنطقة.وأعربت طالبات المدرسة، عن مدى السعادة البالغة بهذا العمل والذي يعبّرن فيه عن قدراتهن الفنية المتميزة، وجاءت آراء معلمات المدرسة ممتزجة بالسعادة؛ للمساعدة فى إظهار شوارع المحافظة بالشكل الجمالي واللائق.