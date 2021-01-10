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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 56.9 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالسعودية

الأحد 10/يناير/2021 - 10:02 ص
محمد سعفان،
محمد سعفان،
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 56 مليونًا و935 ألفًا و161 جنيهًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوي وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بجدة، أكدا أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 937 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 2122، فضلا تسوية 585 شكوى وديا، وإحالة 38 شكوى للقضاء، ومازال هناك 41 شكوى قيد البحث والدراسة من إجمالي الشكاوى البالغة 664 شكوى.

كما تم القيام بـ28 ألفا و881 زيارة ولقاءً واجتماعيا واستشارات، منها 41 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و17 زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و28 ألفا و815 استشارة عمالية مقدمة من العمال عبر "واتس آب" وصفحة المكتب علي "فيس بوك" للعمالة المصرية بجدة.

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