انخفاض أسعار الدولار بالأسواق العراقية

انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بالعراق اليوم الأحد.ووفق موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم، سجلت بورصة الكفاح 143 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس السبت في بورصة الكفاح 143 ألفًا و600 دينار دينار لكل 100 دولار.وانخفضت أسعار الصرف في الأسواق المحلية حيث كان سعر البيع 144 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142 ألف دينار لكل 100 دولار.