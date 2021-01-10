جامعة الإسكندرية تحقق 15281 استشهادا مرجعيا بأبحاثها في 2020

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مؤسسة "Webometric" الإسبانية قد أعلنت نتائج ترتيب الجامعات العالمية وفقًا لعدد أستشهاداتها المرجعية "Citations" في محرك البحث العلمى "Google Scholar" لعام 2021، وأوضح التقرير أن استشهادات جامعة الإسكندرية بلغ هذا العام 199595 استشهادًا مرجعيًا.و هنأ رئيس جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس على هذا الإنجاز، نظرًا لتحقيقهم تقدماُ في عدد الاستشهادات بأبحاثهم عن العام الماضي بلغ 15281 استشهادا، مضيفا أن الأستشهادات المرجعية تعرف بأنها إلتزام الباحثين إلى الإشارة والإستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها والتي اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم.وأوضح "قنصوة" أن الإستشهادات المرجعية وبالأخص الإيجابية والتي يعتمد عليها تقييم "Webometric" تدل على الإشارة إلى الأبحاث أو الوثائق التي أجريت في الجامعة، وتعني زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا وأستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.وأشار إلى أن أهمية الاستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية في تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمي وبالتالي فهي مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة، وأن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالميًا من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، فضلًا عن نشاط الباحثين المميز بالجامعة وارتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالميًا ومحليًا.جدير بالذكر أن عدد أبحاث جامعة الإسكندرية المنشورة في مجلات دار النشر "Elsevier"، والمرفوعة على منصة "Scopus" العالمية بلغت 2456 بحثًا في عام 2020 بزيادة قدرها 554 بحثًا في عام 2019 أي بنسبة زيادة 29%.