رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تحقق 15281 استشهادا مرجعيا بأبحاثها في 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 10:01 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مؤسسة "Webometric" الإسبانية قد أعلنت نتائج ترتيب الجامعات العالمية وفقًا لعدد أستشهاداتها المرجعية "Citations" في محرك البحث العلمى "Google Scholar" لعام 2021، وأوضح التقرير أن استشهادات جامعة الإسكندرية بلغ هذا العام 199595 استشهادًا مرجعيًا.

و هنأ رئيس جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس على هذا الإنجاز، نظرًا لتحقيقهم تقدماُ في عدد الاستشهادات بأبحاثهم عن العام الماضي بلغ 15281 استشهادا، مضيفا أن الأستشهادات المرجعية تعرف بأنها إلتزام الباحثين إلى الإشارة والإستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها والتي اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم.

وأوضح "قنصوة" أن الإستشهادات المرجعية وبالأخص الإيجابية والتي يعتمد عليها تقييم "Webometric" تدل على الإشارة إلى الأبحاث أو الوثائق التي أجريت في الجامعة، وتعني زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا وأستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.

وأشار إلى أن أهمية الاستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية في تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمي وبالتالي فهي مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة، وأن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالميًا من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، فضلًا عن نشاط الباحثين المميز بالجامعة وارتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالميًا ومحليًا.

جدير بالذكر أن عدد أبحاث جامعة الإسكندرية المنشورة في مجلات دار النشر "Elsevier"، والمرفوعة على منصة "Scopus" العالمية بلغت 2456 بحثًا في عام 2020 بزيادة قدرها 554 بحثًا في عام 2019 أي بنسبة زيادة 29%.

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

بالأرقام.. الباز يفضح أكاذيب حمزة زوبع لتشويه الدولة المصرية

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا