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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

الأحد 10/يناير/2021 - 10:09 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
منار احمد
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سجلت الهند، اليوم الأحد، أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية.

وجاء في بيان الوزارة:، وفقا لوكالة تاس الإخبارية، تم تسجيل 18645 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 10.450.284، كما تم رصد 201 حالة وفاة خلال تلك المدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 150999.

وسجلت الوزارة أكثر حالات الإصابات بكورونا في ولايات ماهاراشترا (1955556)، كارناتاكا (926767)، أندرا براديش (884689).

كما ارتفع عدد المتعافين بمقدار 19299 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي المتعافين 10.075.950.

وتعد الهند ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث عدد من المصابين بفيروس كورونا، والثالثة من حيث عدد الوفيات.

كما تم العثور في الهند على حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي وصلت إلى نحو 90 حالة بحلول ليلة السبت.

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