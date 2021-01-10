محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد على تكثيف حملات القضاء على الدروس الخصوصية بكافة الأحياء، موجها بالمتابعة المستمرة وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية نظرا للتجمعات والتكدس والذى من شأنه أن يساهم فى انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدا على أن كافة الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين.وناشد المحافظ أولياء الأمور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الاختلاط والتكدس، مؤكدا على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع الأجهزة التنفيذية فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من أجل حماية الطلاب والحفاظ على الصحة العامة، لافتا الى أهمية الوعى بخطورة المرحلة الراهنة من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.