تجديد حبس عاطل أنشأ شبكة نت بدون ترخيص في الإسكندرية

قررت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى، يفيد بورود معلومات سرية قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الرمل ثان، وله معلومات جنائية، بعمل منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وتحصيله لمبالغ مالية شهرية منهم وإستخدام محل إقامته مركزًا لإدارة نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع لجنة فنية من الجهات المعنية تم إستهداف المذكور وضبطه وبتفتيش محل إقامته محل ممارسه النشاط عُثر على "3 شاشات كمبيوتر ولوحة مفاتيح وكيسة كمبيوتر و34 سويتش و14 راوتر و1 مقوى إشارة خارجى "عامود" و1 مقوى إشارة خارجى مزود بطبق 50 سم ومجموعة من الشواحن والمشتركات الكهربائية". وبمواجهة المذكور أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.