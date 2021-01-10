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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: التفتيش على أكثر من 52 ألف منشأة لمتابعة إجراءات «كورونا»

الأحد 10/يناير/2021 - 09:58 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات على مستوى 27 محافظة، لحظيًا، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 52 ألفًا و297 منشأة لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 52 ألفًا و297 مصنعًا وشركة خلال الشهور التسع الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 6230 منشأة، المنيا 5058، سوهاج 3857، القليوبية 3107، الشرقية 3055، دمياط 3049، البحيرة 2863، الغربية 2185، القاهرة 2010، كفر الشيخ 1720، الجيزة 1673، أسيوط 1567، مرسى مطروح 1557، الدقهلية 1553، بورسعيد 1534، الأقصر 1516، الإسماعيلية 1478، بني سويف 1302، المنوفية 1285، والإسكندرية 1162 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 1090، الوادي الجديد 949، البحر الأحمر 740، وأسوان 690، والفيوم 622، والسويس 472 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، على ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع «سعفان»، الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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