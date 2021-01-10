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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رغم الحظر على الدول الغربية.. كوبا تعلن تزويد إيران بلقاحات كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار احمد
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أعلنت كوبا، الأحد، إنها وقعت اتفاقا مع إيران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بأكثر لقاحاتها المحتملة المضادة لفيروس كورونا تقدما، وإجراء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح على البشر في ايران.

ويخضع الحليفان لعقوبات أمريكية صارمة تستثني الأدوية لكن غالبا ما تمنع شركات الأدوية الأجنبية من التجارة معهما، ويسعى البلدان بالتالي إلى الاعتماد على الذات للتغلب على نقص السيولة.

وتقول كوبا إنها تريد تحصين سكّانها في النصف الأول من 2021 بلقاحها الخاص ضد فيروس كورونا، وكانت إيران قد بدأت تجارب إكلينيكية على البشر لأول لقاح محلي مضاد لكوفيد-19 في أواخر الشهر الماضي، في حين أن لدى كوبا حاليا 4 لقاحات محتملة في طور التجارب لكن لم تبدأ تجربة أي منها بعد على البشر.

وقال معهد "فينلاي" للقاحات في كوبا في ساعة متأخرة من، مساء الجمعة الماضية، إنه وقع اتفاقا مع معهد "باستور" الإيراني للتعاون في اختبار "سوبيرانا 2".

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