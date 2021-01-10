مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم 5 سيارات بسبب الشبورة بالمنوفية (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أخرين في تصادم 5 سيارات على الطريق الإقليمي اتجاه مدينة السادات في نطاق محافظة المنوفية، في حادث مروع منذ قليل، بسبب انعدام الرؤية لنزول الشبورة المائية، وتم نقلهم للمستشفيات المختلفة.ودفع إسعاف المنوفية 7 سيارات لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، كما دفع المرور برجاله لإزالة أثار الحادث ورفع مخلفات.وقال شاهد عيان على الحادث، إنه جاء بعد قرار غلق الطرق نتيجة الشبورة، وعند انتظار السيارات قبل كارتة الخطابة، قامت بالاصطدام ببعضها البعض وتسببت سيارة ميكروباص بحدوث دمار عندما اصطدمت بها سيارة نقل ثقيل من الجنب وأودت بحياة ثلاث أشخاص على الفور.وأضاف شهود عيان أخرين، أنه بعد اصطدام السيارة النقل بالميكروباص اصطدم في نفس الحادث 3 سيارات نقل جامبو، بسبب انعدام الرؤية، فيما تم نقل الحالات إلى المستشفيات القريبة عن طريق هيئة الإسعاف.