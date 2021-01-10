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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«هيئة الدواء» تدشن خطًا ساخنًا لشكاوى واستفسارات نواقص الأدوية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:55 ص
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تدشين الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية على رقم"15301"، وسيتم من خلاله بدءًا من اليوم، تقديم خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن توافرها كمرحلة أولى، وتلقى الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أي مستحضرات دوائية على مدار الساعة وذلك اعتبارًا من اليوم 10 يناير 2021.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن تلك الخطة تعد تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية للتيسير على المواطنين وفتح سبل تواصل مستمرة مع المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية والمتابعة الدائمة والمستمرة لآليات تداول تلك المستحضرات.

من جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصرية، للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية المهمة للمريض المصري.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسئولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو بدائلها، مضيفا أن هيئة الدواء تعمل حاليًا من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك المستشفيات الحكومية، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، بوضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

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