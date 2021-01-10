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5 طرق للتعامل مع القلق النفسي لدي طفلك بسبب كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:21 ص
القلق النفسي لدي
القلق النفسي لدي طفلك
هويدا سعيد
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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يؤثر بالسلب علي الحياة النفسية للأطفال، بسبب حالة الفزع والقلق طوال الوقت يجب علي الآباء دعم أطفالهم من الناحية النفسية، ويقدم موقع "healthline"، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لدعم الصحة النفسية للأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

- التعامل مع مشاعر القلق:

يمثل فيروس كورونا القلق والفزع والضغوطات للأطفال بشكل كبير، ويجد الأطفال أنفسهم الحلقة الأضعف نفسيًا للتعامل مع هذا الوضع الجديد الذي تغير فيه كل شيء، لذلك يجب الحذر من علامات القلق التي تظهر علي الأطفال ومنها:

- الطفل يصبح أكثر عصبية أو يبكي بكاء شديد من أقل الأشياء بدون مبرر.

- نقص الانتباه وضعف التركيز وسهولة التشتت.

- انخفاض الرغبة في اللعب مع الأطفال.

- زيادة التعلق بالوالدين أو أحدهما.

- اضطرابات النوم.

- سمات عصابية مثل قضم الأظافر، ومص الإبهام وغيرها.

ــ طرق الدعم النفسي:

وتختلف طرق التعامل مع هذا القلق أيضا من طفل إلى آخر، لكن وبشكل عام تقدم منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " اليونيسف" طرقًا يمكن من خلالها للآباء والأمهات دعم أطفالهم للتعامل مع ما يمرون به من مشاعر خلال هذه المرحلة:

1- مراقبة البالغين لسلوكهم ومحاولة البقاء هادئين قدر المستطاع.

2- تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم وطمأنتهم، من خلال الحديث إليهم حول الفيروس بهدوء وروية.

3- ممارسة أنشطة محببة إليهم، والاستمرار بالحياة الطبيعية قدر الإمكان للتخفيف من حدة التغييرات التي يمر بها الأطفال.

4 - التهيئة النفسية للأطفال بعد غلق المدارس أن المدارس مستمرة بسبب الفيروس، لكن بطريقة لا تثير القلق في نفوسهم.

5- تنظيم وقت الطفل والاهتمام بصحته البدنية والنفسية وبتخصيص وقت للترفيه وقضاء وقت مع العائلة.

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