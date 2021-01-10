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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

الأحد 10/يناير/2021 - 09:43 ص
جريدة الدستور
خالد حماد
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تمر اليوم الذكرى ال 11 لرحيل الكاتب والأكاديمي محمود أمين العالم الذي رحل في 10 يناير من 2009 هو أحد أقطاب اليسار المصري، ويعد أحد أبرز الكتاب والمفكرين الكبار، الذي تعددت كتباته ما بين الكتابة الفلسفية وصولا إلى الكتابة الإبداعية والنقدية.

من الجامعة إلى المعتقل، ومن رئاسة مجلس إدارة أكثر من مؤسسة صحفية وثقافية إلى الهجرة إلى إنجلترا ومن ثم باريس والتي عمل بها استاذا جامعيا وأسس مجلة شهرية تحمل عنوان "اليسار العربي" ومن العودة إلى الوطن عام 1984 ليشرف على إصدار مجلة "قضايا فكرية.. رحلة مع القراءة، والثقافة وصلت إلى 87 عاما.

في جلسة حوارية أذاعها التليفزيون المصري مع عميد الأدب العربي طه حسين، حضرها كوكبة من نجوم مبدعي مصر في مجال الكتابة الإبداعية والفكرية منهم نجيب محفوظ، وثروت أباطة، وإنيس منصور، ويوسف السباعي وغيرهم، وكانت ثمة كلمة للعميد جاءت في صيغة أجابة ونصيحة عن سؤال، حول مايقدمه الأجيال الجديدة من منجز في مجالات الأبداع، أشار فيها العميد على الجميع بالقراءة واستثنى منهم محمود أمين العالم، ولفت العميد أن محمود أمين العالم ليس من هؤلاء الشباب الذي لايثقف نفسه.

محمود أمين العالم بدأ مبكرا معركته الثقافية الأولى وكانت مع عميد الأدب العربي طه حسين، وجاءت دفاعا عن قناعاته وردا على مقال لطه حسين جاء تحت عنوان "صورة الأدب" والذي نشر في صحيفة الجمهورية عام 1954، وجاء في رد محمود أمين العالم " قضية أثارها عميد الأدب، ما كان لنا أن نحجم عن تحديد موقفنا منها، وهي قضية حمل أعباءها عميد الأدب وحواريوه من أدبائنا القدامى طوال ربع قرن من تاريخنا القومي الحديث. والقضية هي: طبيعة العلاقة بين صورة الأدب ومادته أو بين صياغته ومضمونه.

ونحب أن نقرر أولًا أن ما تتهم به حركتنا النقدية من تغليب للجانب الاجتماعي، إنما يرجع إلى ما أشاعه هؤلاء الأدباء القدامى من فهم قاصر لهذه العلاقة بين صورة الأدب ومادته، وإلى ما يتميز به أدبهم من جمود وانفصال عن حركة الحياة، وإلى ما رسبوه في وجداننا القومي من قواعد نقدية فجة لا تفضي بالإبداع الفني إلا إلى أزقة مقفلة. ولهذا، فعندما نتقدم لتحديد موقفنا من هذه القضية، فإنما نحدد موقفنا كذلك من المدرسة القديمة، سواء في النقد أو الإبداع.

وختم محمود أمين العالم مقاله "إننا نؤمن أن الأدب بناء متراكب ينمو نموًا داخليًا ويصوغ واقعًا اجتماعيًا صياغة متسقة. إننا لا نقف من التعبير الأدبي موقفًا جامدًا، يخلي العمل الأدبي من صورته على حساب مادته أو العكس، بل إننا نؤكد ما بين الصورة والمادة من تفاعل وتداخل وتشابك، بدونه لا يقوم العمل الأدبي، ولا تتحقق له وحدة. ولكننا لا نستطيع أبدًا أن نحصر الصورة في حدود اللغة، ونضيق المضمون في نطاق المعاني، كما يفعل عميد الأدب وتشايعه في ذلك مدرسته النقدية والإبداعية، لأننا نعدّ الإبداع الأدبي مرحلة تتجاوز طلاوة الأسلوب وتفوق لطافة المعنى، ولأننا نعدّ العمل الأدبي بناء تتكامل صورته ومادته بعملية باطنة فيه... هي كماله وحقيقته".

لاشك في أن تجربة محمود أمين العالم ممتدة ومازالت ترمي بظلالها عبر إنتاج خطاب ثقافي مفتوح في العديد من المجالات الفكرية والسياسية والإبداعية. بدء من "فلسفة المصادفة" مرورا ب"في الثقافة المصرية"و"تأملات في عالم نجيب محفوظ ".

وتميز منجزه بتنوع كتاباته بين "معارك فكرية"، و"الثقافة والثورة" و"الوجه والقناع في المسرح العربي المعاصر".

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