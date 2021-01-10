حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:42 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيًا: يلعب الحظ دورًا إيجابيًا في حياتك، لكن أنت مضطر للتصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك.
عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطيرة وسينعكس سلبيًا على طبيعة العلاقة بالشريك.
صحيًا: يجب تناول المأكولات الغنية باللحوم الخفيفة والوجبات المحتوية على كمية كبيرة من الخضار.
مهنيًا: يلعب الحظ دورًا إيجابيًا في حياتك، لكن أنت مضطر للتصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك.
عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطيرة وسينعكس سلبيًا على طبيعة العلاقة بالشريك.
صحيًا: يجب تناول المأكولات الغنية باللحوم الخفيفة والوجبات المحتوية على كمية كبيرة من الخضار.