حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: يلعب الحظ دورًا إيجابيًا في حياتك، لكن أنت مضطر للتصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك.عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطيرة وسينعكس سلبيًا على طبيعة العلاقة بالشريك.صحيًا: يجب تناول المأكولات الغنية باللحوم الخفيفة والوجبات المحتوية على كمية كبيرة من الخضار.