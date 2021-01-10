حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:40 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:
مهنيًا: طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع.
عاطفيًا: تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي فشل علاقتكما.
صحيًا: تتطلب حالتك الصحية تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك.
مهنيًا: طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع.
عاطفيًا: تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي فشل علاقتكما.
صحيًا: تتطلب حالتك الصحية تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك.