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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكويت: الاستغناء عن 372 معلمًا من أصل 693 عالقًا انتهت إقاماتهم بالخارج

الأحد 10/يناير/2021 - 10:03 ص
وزارة التربية الكويتية
وزارة التربية الكويتية
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كشف تقرير صادر عن وزارة التربية الكويتية، عن أن إجمالي المعلمين العالقين في الخارج، والذين انتهت إقاماتهم بلغ 693 معلمًا ومعلمة، موضحًا أن الوزارة ليست بحاجة إلى 372 معلمًا منهم، يمثلون  54% من إجمالي عدد العالقين.

وأضاف التقرير الذي أعده قطاع التعليم العام بوزارة التربية الكويتية – وفقا لما ذكرته جريدة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، أن عدد المعلمين والمعلمات العالقين في الخارج، والذين لا تستطيع الوزارة الاستغناء عنهم، بلغ 321 معلمًا ومعلمة في 12 تخصصًا، مؤكدا ضرورة تجديد إقاماتهم، فيما يتم الاستغناء عن الـ372 الآخرين، لوجود طلبات من الكويتيين وأبناء الكويتيات في نفس تخصصاتهم.

وأوضح أن تخصصات أعضاء الهيئة التعليمية، الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، تضمنت 234 معلمًا، و87 معلمة، منهم 19 معلمًا في الأحياء، و35 في التربية البدنية، و19 في التربية الموسيقية، و4 في الجيولوجيا، و16 في الديكور، و91 في مادة الرياضيات، و28 في العلوم، و17 في الفلسفة، و6 في الفيزياء، و24 في الكيمياء، و53 في اللغة الإنجليزية، و7 في اللغة الفرنسية، إضافة إلى موجهين فنيين للتربية الموسيقية واللغة الإنجليزية.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لعدد المعلمين العالقين الذين يمكن الاستغناء عنهم، فتضمن 252 معلمًا، و120 معلمة في 22 تخصصًا، بواقع 51 في مادة التربية الإسلامية، و4 في الاجتماعيات، و3 في الأحياء، و4 في التاريخ، إضافة إلى معلم واحد في التخاطب، وآخر في التجنيد، و28 للتربية الفنية، و31 للتربية الموسيقية، و34 للحاسب آلي، و4 للدراسات العملية، و3 لعلم النفس، و5 للفلسفة، فضلًا عن 12 للعلوم، ومعلمة واحدة في مادة الديكور، و4 في الكيمياء والفيزياء، و17 في الكهرباء، و34 في مادة اللغة الإنجليزية، و113 في اللغة العربية، و3 في اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى موجهين فنيين في التربية الإسلامية وأخصائي مكتبات.

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