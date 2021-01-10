خطة الدورات التدريبية في مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان خلال يناير

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وقالت الدكتورة منى أبوهشيمة، مدير المركز، أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وفقًا لرسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر يناير «أون لاين» على النحو التالي:- دورة الكتابة العلمية والنشر الدولى، وذلك يومي السبت والأحد 9-10 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.- مهارات الاتصال فى انماط التعليم المختلفة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.- الإحصاء التحليلي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.- إدارة الوقت والاجتماعات، وذلك يومي الأحد والإثنين 17- 18 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً.- الجوانب القانونية فى الأعمال الجامعية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحًا.- تصميم المناهج وتوصيف وتقرير البرامج والمقررات، يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.- بنك المعرفة المصري، يومي السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.- مكافحة الفساد والتعريف به، يومي السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.- الذكاء الاصطناعي، يومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.- أخلاقيات البحث العلمي، يومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً.كما ستعقد دورات تدريبية بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية، وأن يراعى التباعد الاجتماعي، وتكون الأعداد قليلة بالدورة التدريبية كالآتي:- الجوانب المالية في الأعمال الجامعية يومي الأحد والأثنين 10-11 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا-مشروعات البحوث التنافسية والعالمية، يومى الأربعاء والخميس 20-21 يناير، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.