ارتفاع الحصيلة لـ 19.. «كورونا» يخطف صيدلي بالغربية

توفي الصيدلي محمد بزان، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل الجثمان وجارٍ دفنه طبقا للإجراءات والتدابير الاحترازية بمقابر الأسرة.ونعى الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة بالغربية، شهيد النقابة رقم «19»، متمنيًا من الله الرحمة والمغفرة للصيدلي، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان علي فراقه عقب إصابته بفيروس كورونا.ظهرت أعراض على «بزان» فيروس كورونا المستجد، ارتفاع في درجه الحرارة وضيق في التنفس، وحالة من الزكام المصاحب لها سعال جاف خلال رحلة علاجية داخل العزل الصحي مؤخرًا حتي وافته المنية.