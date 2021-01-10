حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: لا تتراجع أمام الضغوط من زملائك في العمل فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها.عاطفيًا: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال احذرها.صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة طبيب تغذية.