حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة وتنال الموافقة عليها.عاطفيًا: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في العلاقة مع الشريك.صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل مع تناول كوب من العصير الطبيعي.