حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:32 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل مع تناول كوب من العصير الطبيعي.
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل مع تناول كوب من العصير الطبيعي.