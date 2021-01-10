مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين في انفجار أسطوانة غاز بالوراق.. والنيابة تتحرك

تجري نيابة الوراق، تحقيقات موسعة في مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين؛ إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل.وأمرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب الانفجار وتحديد الآثار التي خلفها كما انتدبت لجنة من الحي لمعاينة المنزل وتحديد مدى التأثير على جدرانه وأساساته.وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، واستعلمت عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.تلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارًا يُفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية طناش بالوراق.وجرى على الفور الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، وهم والدي المتوفي وطفلين.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.