505 إصابات جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، تسجيل 505 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة وافدة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 116 ألفا و172 حالة، تعافى منها 110 آلاف و126 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة في فنزويلا 4 آلاف و985 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1061 حالة؛ بعد تسجيل خمس حالات جديدة.