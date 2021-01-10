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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول رحلة جوية من السعودية لقطر بعد 3 سنوات غدا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:31 ص
أول رحلة جوية من
أول رحلة جوية من السعودية لقطر
أمينة ذكى
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تنطلق غدا الإثنين أولى الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى قطر بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت أمس السبت، استئناف رحلاتها إلى الدوحة، اعتبارا من اليوم الإثنين، لأول مرة منذ يونيو 2017.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين".

وفي 4 يناير الجاري، أعلنت السعودية إعادة فتح أجوائها مع قطر، قبل يوم واحد من قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا بالمملكة، الثلاثاء، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأسفرت عن توقيع اتفاق المصالحة.

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