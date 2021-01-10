245 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند اليوم الأحد، تسجيل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و298 حالة.وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 67 وفاة، وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة 224 حالة محلية و21 حالة وافدة من الخارج.كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.وقال: "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.