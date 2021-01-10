طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال منتخابات كأس العالم لكرة اليد

يشهد مطار القاهرة الدولي حالة طوارىء لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، منذ أمس السبت، لاستقبال المنتخبات والوفود والشخصيات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه سيكون هناك توافد لعدد كبير من الوفود والشخصيات المشاركة في البطولة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، بالإضافة إلى المنتخبات المشاركة أيضا، حيث منتظر أن يستقبل مساء اليوم السبت وحتى مساء غدا الأحد حوالي 89 راكبا من جنسيات مختلفة على 22 رحلة طيران مختلفة على مدار الـ24 ساعة.ويقوم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير ادارة العلاقات العامة، بإنهاء إجراءات وصول المنتخبات والوفود والشخصيات، وذلك بالتنسيق مع الطيار أشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم «1» المعروف بالمطار القديم، تحت إشراف المحاسب مجدي إسحقـ رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.ويتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة علي مدار اليوم، للتأكد من خلوهم من أي عدوى.وانتهى مطار القاهرة الدولي، من كل التجهيزات الخاصة بالبطولة، ووضعت بنرات داخل صالات السفر والوصول للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.