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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تستعرض توثيق «ذاكرة مصر» في عهد السيسي على العملات

الأحد 10/يناير/2021 - 09:28 ص
محمد معيط
محمد معيط
راندا التوني
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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» في توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال بناء الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة فى الخمس سنوات الماضية، التى تجسدت بمشروعات قومية كبرى تُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موجهًا باستدامة تعظيم هذه الجهود عبر الإسهام الفعال فى تخليدها بواسطة سك هذه المشروعات التاريخية الرائدة على العملات المتداولة والتذكارية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، على النحو الذى حدده القانون.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إنه تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح «سك» كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: «العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي»، وقد تم سك عشرة مشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.

أضاف أنه تم إصدار كتاب توثيقى يرصد المشروعات القومية التى أنجزتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية، ويستعرض العملات التى تم سك مشروعات عليها والتصميمات المقترح سك كل منها على المشروعات الأخرى.

أشار إلى أن منافذ بيع العملات التذكارية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أن هناك متحفًا متفردًا يُوثق تاريخ العملات المتداولة والتذكارية فى مصر، والإنجازات المعمارية، ويحرص الكثيرون على زيارته والتعرف على مقتنياته.

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