حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:28 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيًا: لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل فالأمور ليست بهذا السوء ويجب البحث عن حل ملائم مع زملائك.
عاطفيًا: لا تبدو علاقتك قادرة على البقاء مع الشريك هذه الظروف لكن هناك العديد من الأمور التي يمكنك أن تفعلها لتقليل أثر الظروف.
صحيًا: لا تستهين بالطرق التقليدية لعلاج الأمراض، لكن مع ذلك ينبغي عليك التحلي بالحرص الكامل.
مهنيًا: لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل فالأمور ليست بهذا السوء ويجب البحث عن حل ملائم مع زملائك.
عاطفيًا: لا تبدو علاقتك قادرة على البقاء مع الشريك هذه الظروف لكن هناك العديد من الأمور التي يمكنك أن تفعلها لتقليل أثر الظروف.
صحيًا: لا تستهين بالطرق التقليدية لعلاج الأمراض، لكن مع ذلك ينبغي عليك التحلي بالحرص الكامل.