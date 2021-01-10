2899 إصابة بفيروس كورونا في باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى أكثر من 500 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 2899 إصابة جديدة.وذكر المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10 آلاف و644 حالة، وذلك عقب تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 456 ألفا و969 شخصا.