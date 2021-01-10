حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع زملائك في العمل وتتحمل بعض الانتقادات والملاحظات.عاطفيًا: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز كبير يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك عند الشريك.صحيًا: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، يجب أن تستعيد رشاقتك وتمارس الريااضة.