لاستيعاب مياه الأمطار.. خط شنايش جديد بطريق كورنيش الإسكندرية

أجرى اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة إنشاء خط شنايش جديدة للأمطار ومطابق تجميع للصرف الصحي بطريق الكورنيش.وتابع رئيس الحي ما يقوم به رجال الصرف الصحي بالمنتزه ثان، من أعمال خاصة بإنشاء بالخط الجديد، حيث تم عمل عدد أربعة مطابق للصرف الصحي بالإضافة إلي مطبق كبير مجمع، وذلك لإستيعاب كميات إضافية من مياه الأمطار خلال النوات القادمة.جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الإهتمام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال موسم الأمطار والنوات، والاهتمام بزيادة عدد الشنايش بنطاق الحى لإستيعاب مياة الامطار الغزيرة والنوات القادمة.