اليوم.. إعلان أسماء الفنادق المشاركة ضمن مبادرة «شتي في مصر»

تعلن غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي، خلال ساعات، أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة من خلال صفحتها.ويجري الإعلان من خلال صفحة «Egyptian Hotel Association»، والتي أعلنت من خلالها عن أسعار تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة ماعدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة (فطار وعشاء) كما يلي:- الفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه- الفنادق من فئة الأربع نجوم 600 حنيه- الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيهًاووصل عدد الفنادق المشاركة في المبادرة حتى الآن، 110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة، وذلك لدعم المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة، للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير.