اليوم.. محاكمة «إمبراطور المخدرات»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة المتهم الشهير بـ«الدكش»، إمبراطور المخدرات، في اتهامه بحيازة والاتجار في المخدرات بمنطقة الأميرية.كانت محكمة جنايات بنها، قضت بمعاقبة «الدكش» وزوج شقيقته «السمري»، بالإعدام شنقًا بتهمة قتل ضابط وخفيرين وعدد من الجرائم التي ارتكباها ضد أهالي الجعافرة.وضمت قائمة جرائم «الدكش»، إطلاق النار على دورية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون مباحث المركز و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمى معاون المباحث و2 من المخبرين. فضلا عن سابقة اتهامه فى قضيتين حيازة مخدرات وحريق عمد، وهروبه من سجن أبو زعبل حيث كان يقضى عقوبة السجن 3 سنوات فى اتهامه بحيازة سلاح نارى بالقضية رقم 149ج شبين القناطر لسنة 2007.