حظك اليوم.. برج الحمل الاحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:17 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيًا: تتشابك الأفكار وتظهر الاتهامات مع زملاء العمل، الوضع غير خطير إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به.
عاطفيًا: عواطفك الجياشة تزيد الأجواء بينك وبينك الشريك رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر.
صحيًا: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك.
مهنيًا: تتشابك الأفكار وتظهر الاتهامات مع زملاء العمل، الوضع غير خطير إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به.
عاطفيًا: عواطفك الجياشة تزيد الأجواء بينك وبينك الشريك رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر.
صحيًا: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك.