جولة جديدة في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا اليوم

تستأنف اليوم الأحد، المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.فيما عقد فريق التفاوض السوداني الخاص بسد النهضة الإثيوبي برئاسة ياسر عباس، وزير الري اجتماعا ثنائيا، أمس السبت مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى.وأكدت الحكومة السودانية أن هذا الاجتماع استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع السابق يوم 3 يناير الجاري، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وناقش الاجتماع بين الخرطوم والاتحاد الإفريقي ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الإفريقي، وأن يلعب الاتحاد دورا قياديا مبادرا في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.