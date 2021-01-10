بعد حادث فتاتي بولاق.. ما هي فوبيا الفقد وأعراضها وعلاجها؟

- ما هي فوبيا الفقد



- ما هي أعراض الفوبيا وآثارها؟



- ما هو علاج "فوبيا الفقد"؟



أثار حادث تحنيط فتاتين لوالدهما المسن الجدل والحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفضهما فكرة وفاة والدهما وتعلقهما الشديد به، نظرا لأن الأب تولى رعاية الابنتين منذ سنوات طويلة عقب وفاة والدتهما وكان يعاملهما برفق ومودة شديدتين حتى مرض الأب مرض شديد وفارق الحياة، ويتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور محمود أمين،عن آثار الإصابة بفوبيا الفقد والتعلق الشديد بالوالدين.قال الدكتور محمود أمين أن "فوبيا الفقد" تأتي نتيجة فقد اشخاص عزيزة وقريبة جدا من الشخص، والتعرض لخبرات صادمة في الحياة على اختلاف الشخص المفقود قريب أو حتى صديق، ويتعرض الإنسان على إثرها لهزة نفسية شديدة، وتخوفات من فقد عنصر الأمان الظروف المحيطة للمصاب بالفوبيا، وخوفه من فقدان الشخص الذي يتكفل بتوفير متطلبات المعيشة وتوفير إحساس الأمان له قد تكون أحد أسباب الخوف من الفقدان.هي سلوك مرضي يفوق حد التعلق الطبيعي، يصاب على إثرها المصاب بحالة رهبة وخوف شديدين وتنتج عنها اثار عديدة مثل الانفعال المبالغ في الحرص على هذا الشخص، ومحاولة التعلق الشديد واختلاق الفرص للبقاء بالقرب منهم، وانتهاك خصوصية الشخص من شدة حرصه المبالغ فيه.الإصابة بالخوف الشديد من الفقد تسبب مشكلة اجتماعية وهي التزام المصاب بالشخص المتعلق به، وتعمل على تهميش العلاقات الاجتماعية الأخرى وهذا خطأ فادح، لذا فإن الحل يكمن في التوازن مع جميع الأطراف ووضع الحدود المناسبة.و فوبيا الفقد هي أحد "ميكانيزمات" أي آليات الدفاع النفسي للتعويض عن خبرة شعورية صادمة لذا يتعلق المريض بشخص بعينه ويجعله محل اهتمامه، ويصير لديه توحد فالمريض يصاب بهزة نفسية عنيفة بسبب خوفه من فقدان الأمان.العلاج يبدأ من تملك المريض الإرادة للتخلص من المشكلة، ويستخدم في العلاج أساليب العلاج المعرفي السلوكي والخضوع لتعديل الأفكار والمشاعر السلبية والسلوكيات كالاتصال الدائم، والالتزام بالجلوس مع الشخص، وإحلال الأفكار والمشاعر والسلوكيات الإيجابية ويجب التوازن في العلاقات الاجتماعية وإعطاء كل ذي حق حقه من مشاعر.